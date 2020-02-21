Италия

Президент Торино Урбано Каиро опроверг слухи об уходе из команды нападающего Андреа Белотти.

Несмотря на то, что Андреа Белотти явно перерос уровень Торино, клуб не намерен расставаться с форвардом сборной Италии.

Как поведал в интервью Tuttosport президент Торино Урбано Каиро, информация о том, что туринский клуб ведет переговоры с Наполи о продаже Белотти, не соответствует действительности.

Контракт Белотти с Торино рассчитал до 30 июня 2022 года.

26-летний Андреа (27 матчей за национальную сборную Италии, 9 голов) выступал за Альбинолеффе (41 матч во всех турнирах, 14 голов), Палермо (64, 16) и Торино (178, 85).

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