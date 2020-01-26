Италия

Форвард туринского клуба высказался о разгромном поражении от Аталанты со счетом 0:7.

В 21-м туре Торино на своем поле принимал Аталанту. Достаточно неожиданно, но гости без особых сложностей не просто обыграли, а разгромили своего соперника со счетом 0:7.

Нападающий туринского клуба Андреа Белотти прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Проиграть со счетом 0:7 при своих трибунах - нечто унизительное. Это очень тронуло меня. Определенно худший момент с тех пор, как я перешел сюда".

"Единственное, что мы должны сделать, так это извиниться за наше выступление, которое недостойно такого клуба, как Торино", — приводит слова Белотти Sky Sports.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино — Аталанта.

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