Италия

Защитник Ромы Крис Смоллинг не против остаться в нынешней команде.

Крис Смоллинг достаточно успешно адаптировался в составе "волков", а его семья обосновалась в Риме.

"Я более чем доволен первой половиной сезона. Я изучаю итальянский стиль, тактику и многое другое. Я улучшаю свою игру. Я чувствую, что совершенствуюсь".

"Моя семья обосновалась в Риме, я изучаю язык и наслаждаюсь культурой – это то, что нужно. Мне и моей семье здесь нравится", — приводит слова Криса Смоллинга Football Italia.

Напомним, что за Рому англичанин выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

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