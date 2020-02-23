Италия

Форвард летом может сменить прописку.

Как сообщает ESPN, нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг остается главной целью Интера на летнее трансферное окно в том случае, если команду покинет Лаутаро Мартинес.

По данным источника, сам габонский футболист также заинтересован в том, чтобы в межсезонье сменить Лондон на Милан.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с "канонирами" истекает летом 2021 года и, по всей видимости, вопрос о его продлении находится под большим вопросом.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел 24 поединка, забив 15 голов и отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга также заинтересована Барселона.