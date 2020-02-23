Италия

Римляне продолжают преследовать Ювентус.

Завершился поединок 25-го тура чемпионата Италии, в котором Лацио на выезде сумел добыть важные три очка, обыграв Дженоа.

Таким образом, римляне продолжают находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от Ювентуса всего на одно очко.

Дженоа — Лацио 2:3

Голы: Кассата, 57, Кришито, 90 (с пенальти) — Марушич, 2, Иммобиле, 51, Катальди, 71

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаро, Мазьелло — Анкерсен (Фальке, 58), Бехрами, Шоне, Кассата, Кришито — Фавилли (Пандев, 58), Санабрия (Дестро, 74)

Лацио: Стракоша — Раду, Вавро, Габаррон — Хони (Лаццари, 62), Альберто, Лейва (Катальди, 54), Милинкович-Савич, Марушич — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 54)

Предупреждение: Мазьелло, Сумаро — Лейва, Стракоша