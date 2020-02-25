Италия

Итальянский хавбек летом может уйти из Ромы.

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов Интера и Арсенала. Об этом сообщает FcInterNews.

По информации источника, главным претендентом на 23-летнего итальянца являются "нерадзурри", которые уже предстоящим летом могут оформить его трансфер.

Несмотря на то, что Пеллегрини является основным игроком Ромы, "волки" могут рассмотреть его продажу, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Данный вариант станет возможным, если Рома не попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Отмечается, что в контракте Лоренцо есть пункт, который позволяет его выкупить за 30 миллионов евро в два платежа по 15 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянский хавбек провел 18 поединков в Серии А, в которых он забил один гол и отдал девять результативных передач.

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