Защитник Милана Маттео Габбья будет выступать за "россонери" до лета 2024 года.
Фото ФК Милан
28 февраля 2020, 20:24
Милан и Маттео Габбья решили подписать новый контракт до 30 июня 2024 года — сообщил официальный Твиттер "дьяволов".
20-летний воспитанник академии Милана дебютировал за первую команду 24 августа 2017 года в Лиге Европы, но закрепиться в составе не сумел и был отправлен в аренду в Луккезе (30 матчей во всех турнирах, 1 гол).
В нынешнем сезоне из-за травмы Симона Кьяера Габбья провел 2 матча в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.
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