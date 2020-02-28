Италия

Защитник Милана Маттео Габбья будет выступать за "россонери" до лета 2024 года.

Милан и Маттео Габбья решили подписать новый контракт до 30 июня 2024 года — сообщил официальный Твиттер "дьяволов".

20-летний воспитанник академии Милана дебютировал за первую команду 24 августа 2017 года в Лиге Европы, но закрепиться в составе не сумел и был отправлен в аренду в Луккезе (30 матчей во всех турнирах, 1 гол).

В нынешнем сезоне из-за травмы Симона Кьяера Габбья провел 2 матча в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.

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