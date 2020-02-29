Италия

Марко Фараони следующим летом может пойти на повышение.

Защитник Вероны Марко Фараони следующим летом может стать игроком Ромы. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство "волков" пыталось провернуть трансфер 28-летнего итальянца, однако Верона категорически отказалась его отпускать.

Таким образом, Рома планирует вернуться к варианту с подписание Фараони уже летом. Предполагается, что сумма перехода составит порядка 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А правый защитник провел в Серии А 24 поединка, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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