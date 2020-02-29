Марко Фараони следующим летом может пойти на повышение.
Марко Давиде Фараони (слева), Getty Images
29 февраля 2020, 08:20
Защитник Вероны Марко Фараони следующим летом может стать игроком Ромы. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство "волков" пыталось провернуть трансфер 28-летнего итальянца, однако Верона категорически отказалась его отпускать.
Таким образом, Рома планирует вернуться к варианту с подписание Фараони уже летом. Предполагается, что сумма перехода составит порядка 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А правый защитник провел в Серии А 24 поединка, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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