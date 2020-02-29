Италия

Завершился поединок 26-го тура Серии А.

В поединке 26-го тура чемпионата Италии Наполи в родных стенах разобрался с Торино, забив два гола и пропустив один в конце встрече.

Благодаря победе неаполитанцы укрепились на шестой позиции в турнирной таблице.

Наполи — Торино 2:1

Голы: Манолас, 19, Ди Лоренцо, 82 — Эдера, 90+1

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай — Руис, Лоботка (Аллан, 80), Зелински — Политано (Политано, 84), Милик (Мертенс, 74), Инсинье

Торино: Сиригу — Бремер, Нкулу, Иццо — Ансальди, Баселли (Мейте, 66), Ринкон (Верди, 83), Лукич, Де Сильвестри — Белотти, Дзадза (Эдера, 83)

Предупреждения: Аллан — Ринкон, Дзадза, Ансальди