Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Серии А.

Лацио в 26-м туре Серии А обыграл Болонью благодаря голам Альберто и Корреа — 2:0. Это позволило команде выйти на первое место в Серии А. Ювентус теперь отстает на два очка, имея матч в запасе с Интером, который будет сыгран 13 мая.

Лацио - Болонья 2:0

Голы: Альберто, 18, Корреа, 21

Лацио: Стракоша — Габаррон, Луис Фелипе, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто (Пароло, 61), Хони — Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84)

Болонья: Скорупски — Денсвил, Бани, Данило (Ольсен, 71), Томиясу — Барроу, Поли, Сориано, Шутен (Сантоне, 58), Орсолини (Сантандер, 59) — Паласио

Предупреждения: Раду — Бани, Шутен, Данило, Сантандер