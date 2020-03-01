Гасперини: Скудетто? Будем стараться прогрессировать и дальше

Италия

Наставник остался доволен игрой своей команды в игре против Лечче.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над Лечче (7:2). Одним из голов отметился украинец Руслан Малиновский.

"Я доволен игрой своей команды. Когда Лечче отыгрался с 0:2, Аталанта могла потерять контроль над игрой, но мы вернули себе мяч и продолжили играть в свой привычный футбол. Наши игроки создали немало моментов и забили красивые голы, которые изменили ситуацию в игре в нашу пользу. Я мог позволить себе снять Папу Гомеса и Иличича, выпустив Муриэля и Малиновского. Эти ребята также хотят показать, на что способны", — цитирует специалиста Football Italia.

"Безусловно, подобные поединки добавляют уверенности. Несмотря на убедительный счет, легко в матче с Лечче нам не было. Аталанта имеет преимущество в борьбе за 4 место – мы стремимся сохранить его, ведь хотим снова играть в Лиге чемпионов".

"Сможем ли мы претендовать на Скудетто в следующем сезоне, взяв пример с нынешнего Лацио? Сейчас это трудно сказать, потому что мы проигрываем слишком много матчей. Для борьбы за чемпионство надо набирать около 90 очков, тогда как наша цель – хотя бы 70. Хотя, конечно, мы будем стараться прогрессировать и дальше".

Вашему вниманию видеообзор матча Лечче — Аталанта.