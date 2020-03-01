Италия

Шахов и Малиновский появились на поле в середине второго тайма.

В поединке 26-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде разгромила Лечче, забив шесть мячей. Впрочем, хозяева также сумели дважды огорчить ворота гостей.

Отметим, что украинский хавбек Лечче Евгений Шахов вышел на поле на 63-й минуте, не отличившись результативными действиями. Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на 69-й минуте, и был куда-более результативен — футболист забил гол на 92 минуте.

Лечче — Аталанта 2:7

Голы: Сапонара, 29, Донати, 40 — Донати, 17 (автогол), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриэль, 89, Малиновский, 90+2

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони — Майер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак — Лападула

Аталанта: Голлини — Паломино, Кальдара, Де Рон — Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 69) — Сапата (Тамез, 85), Иличич (Муриэль, 73)

Предупреждения: Лучиони, Сапонара — Хатебур, Паломино