Италия

На двоих команды забили семь голов.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Кальяри принимал Рому. В результативном поединке сильнее оказались подопечные Паулу Фонсеки.

Кальяри — Рома 3:4

Голы: Педру Жоау, 28, 89, Перейро, 75 — Калинич, 29, 41, Клюйверт, 64, Коларов, 81.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионице (Перейро, 66), Олива, Рог (Рагацу, 90) — Наингголан, Педру Жоау — Палоски (Дж. Симеоне, 67).

Рома: П. Лопес — Б. Перес (Сантон, 84), Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Кристанте — Ундер (К. Перес, 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету, 85) — Калинич.

Предупреждения: Педру Жоау, Дж. Симеоне, Пеллегрини, Рагацу — Ундер, Вильяр, Клюйверт, П. Лопес, Сантон.

На 89-й минуте Педру Жоау (Кальяри) не реализовал пенальти.

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