Италия

Защитник РБ Лейпцига Дайо Упамекано заинтересовал "россонери".

Милан следит за прогрессом Дайо Упамекано, сообщает Calciomercato.

По информации источника, ключевым фактором может стать то, что Ральф Рангник летом возглавит "россонери". 61-летний специалист знаком с Дайо, с которым работал в РБ Зальцбурге и РБ Лейпциге. Тем не менее, пока рано говорить, что Рангник точно возглавит Милан.

Отметим, что контракт 21-летнего футболиста с немецкой командой истекает 30 июня 2021 года. В соглашении есть клаусула – 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Упамекано провел 20 матчей в Бундеслиге: он не отличился результативными действиями.

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