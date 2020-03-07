Защитник РБ Лейпцига Дайо Упамекано заинтересовал "россонери".
Дайо Упамекано, Getty Images
07 марта 2020, 01:19
Милан следит за прогрессом Дайо Упамекано, сообщает Calciomercato.
По информации источника, ключевым фактором может стать то, что Ральф Рангник летом возглавит "россонери". 61-летний специалист знаком с Дайо, с которым работал в РБ Зальцбурге и РБ Лейпциге. Тем не менее, пока рано говорить, что Рангник точно возглавит Милан.
Отметим, что контракт 21-летнего футболиста с немецкой командой истекает 30 июня 2021 года. В соглашении есть клаусула – 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Упамекано провел 20 матчей в Бундеслиге: он не отличился результативными действиями.
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