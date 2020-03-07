Италия

Звонимир Бобан освобожден от должности руководителя футбольного отдела "россонери".

Официальный сайт Милана сообщил, что Звонимир Бобан уволен из клуба.

51-летний функционер проработал в клубе на протяжении девяти месяцев.

"Хотим поблагодарить Звонимира за его вклад в клуб в течение этих девяти месяцев и желаем в будущем всего самого лучшего. Мы должны теперь обратить внимание на футбольную составляющую и готовиться к важным матчам", — сказал генеральный директор Милана Иван Газидис.

Скорее всего, Звонимир Бобан был уволен за критику руководства Милана, во всяком случае, так считают итальянские СМИ.

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