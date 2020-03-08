Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Дженоа.

Гол Златана Ибрагимовича на 77-й минуте встречи не помог "россонери" избежать сенсационного поражения со счетом 1:2 и приблизиться к Наполи в борьбе за еврокубковую зону.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Дженоа:

Милан — Дженоа 1:2

Голы: Ибрагимович, 77 - Пандев, 7, Кассата, 41

Милан: Бегович — Конти (Калабрия, 90+1), Габбия, Романьоли, Тео Эрнандес — Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 56) - Кастильехо, Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 57)

Дженоа: Перин — Кришито, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Бираски - Бехрами (Ягелло, 63), Шоне (Стураро, 57), Кассата - Санабрия, Пандев (Пинамонти, 79)