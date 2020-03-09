Италия

Прервалась результативная серия 35-летнего форварда Ювентуса.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле обыграл Интер.

В стартовом составе вышел Криштиану Роналду, однако 35-летнему футболисту не удалось отличиться забитым голом.

Таким образом, португальский форвард прервал свою 11-матчевую голевую серию в Серии А. В последний раз Роналду не забивал в ноябре прошлого года.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Италии: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи.

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