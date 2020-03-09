Прервалась результативная серия 35-летнего форварда Ювентуса.
Криштиану Роналду, Getty Images
09 марта 2020, 01:12
В рамках 26-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле обыграл Интер.
В стартовом составе вышел Криштиану Роналду, однако 35-летнему футболисту не удалось отличиться забитым голом.
Таким образом, португальский форвард прервал свою 11-матчевую голевую серию в Серии А. В последний раз Роналду не забивал в ноябре прошлого года.
В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Италии: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.