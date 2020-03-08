Италия

Коллектив Маурицио Сарри разобрался с принципиальным оппонентом за счет голов во второй половине матча (2:0).

Удручающая табличка с текстом "Матч без зрителей" сопровождала каждый из поединков двадцать шестого тура итальянской Серии А. Распространение по Европе и всему остальному миру коронавируса COVID-19 остановить пока что не удается, а среди топ-5 футбольных стран Старого Света наибольший удар пришелся именно на государство на Апеннинском полуострове. Под угрозой пустить под откос текущий розыгрыш национального первенства, футбольный функционеры Италии приняли непростое и непопулярное решение о прекращении хаотичного переноса поединков Серии А.

Таким образом, 26-й тур, вместо с его главным событием — Derby d'Italia (Всеитальянским дерби) — был сыгран через неделю от своей изначально установленной даты. Игра между лидерами турнирной таблицы на момент начала эпидемиологического кризиса проходила в Турине при пустых трибунах местного "Альянц Стэдиум".

А пока туринский Ювентус и миланский Интер не проводили свои официальные поединки (вынужденная пауза для них началась с 27-го февраля), у Серии А появился новый лидер чемпионской гонки. Римский Лацио воспользовался отсутствием игр в календаре своих прямых конкурентов, и мигом вспорхнул на первую строчку, опередив "зебр" на два, а "змей" — на восемь, пунктов, соответственно. Вот только у коллектива Антонио Конте еще были две встречи в запасе, одна из которых — отчетная, против действующего чемпиона страны.

Футболисты размеренно раскатывают мяч на футбольном поле, с трибун доносятся редкие выкрики, слышны подсказки от тренерских штабов обеих команд. Долго приходилось привыкать к тому, что удается наблюдать матч Серии А, а не Украинской Премьер-лиги. Ювентус вышел на игру с акцентом на атаки через фланги, в то время как Интер предпочел использовать более оборонительную модель, ожидая увидеть натиск соперников по всем фронтам. С такой диспозицией было не удивительно наблюдать за тем, как "зебры" постепенно забирают инициативу в атаке, а их оппоненты садятся в глубокую оборону.

Не считая пары спорных моментов с попаданием мяча в руки игроков в обеих штрафных, а также сейвов от Хандановича после ударов Роналду и Де Лигта с относительно близкой дистанции, отчетной встречи не было что предложить пустующим трибунах "Альянц Стэдиум" поначалу. Гости попробовали поиграть на атаку ближе к концу первого тайма, но кроме дальнего удара Брозовича, с которым справился Щесны, выжать из себя ничего не смогли.

Ситуация во втором тайме для Интера не поменялась, а вот Ювентус немного поднял обороты в завершающей трети поля, и тут же сумел открыть счет. Комбинация у чужой штрафной доставила мяч к лицевой на левом фланге для Матюиди, откуда Блез прострели ко вратарской, где Роналду оставил мяч под удар с нескольких метров для Рэмси.

Сарри тут же понял, что соперников надо продавливать, после чего наносить завершающий удар. Для этого на поле появился Дибала и полностью справился с предназначенной ролью палача. Прием мяча после высокой передачи Бентанкура из центра поля затмил роскошный удар с носка левой ноги под левую штангу ворот Хандановича, при предварительной игре в пас с Щесны. Аргентинский мастер! А валлиец стал автором двух голевых действий в этой встрече.

Когда на поле вместо Ромелу Лукаку вышел находящийся явно не в форме Алексис Санчес, то за игрой Интера в атаке уже не было особого смысла смотреть. Третье поражение коллектива Антонио Конте подряд на внутренней арене и потеря роли "второй силы" в итальянском футболе.

В следующем туре, если его удастся провести, Ювентус отправится в гости к Болонье, а Интеру предстоит дома принять Сассуоло через несколько дней после игры в Лиге Европы против Хетафе.

Ювентус — Интер 2:0

Голы: Рэмси, 54, Дибала, 67



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 78) — Рэмси, Бентанкур, Матюиди — Дуглас Коста (Дибала, 59), Игуаин (Бернардески 81), Роналду.



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева (Гальярдини, 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен, 60), Янг — Лукаку (Санчес, 77), Мартинес.



Предупреждения: Роналду — Шкриниар, Весино, Брозович.

На 80-й минуте удален Даниэле Паделли (Интер) (неспортивное поведение, не на поле).