Италия

Главный тренер Ювентуса высказался о победе над Интером в чемпионате Италии.

В центральном матча 26-го тура итальянской Серии А Ювентус уверенно одолел Интер на своем поле со счетом 2:0, вернув себе лидерство в турнирной таблице.

Главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри остался доволен результатом встречи, а также игрой в обороне своей команды.

"Это важная победа, но впереди еще 12 туров, так что нам предстоит долгий путь. Я увидел в игре Ювентуса гораздо больше того, что я хотел бы видеть от этой команды в будущем".

"В последнее время мы казались немного опустошенными, поэтому нам пришлось выбирать игроков, которые могли гарантировать больше сил, как физических, так и психологических. Мы получили импульс на тренировках от этих футболистов, но все может измениться через пару недель".

"Интер пытался прижать нас к воротам в первом тайме и, вероятно, потратил на это много сил. Ход игры изменился после нашего гола, мы провели очень хорошие 20 минут, после чего и обрели уверенность, в то время как Интер потерял ее в тот же момент".

"Отлично, что мы едва ли позволили такой качественной команде, как Интер, нанести хотя бы один удар по нашим воротам", — приводит слова Сарри Football Italia.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Интер.

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