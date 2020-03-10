Италия

Испанец желает заключить полноценный контракт.

Полузащитник Севильи Сусо, чей контракт принадлежит Милану, заявил, что намерен остаться в Андалусии на постоянной основе.

"Я приехал, чтобы остаться в Севилье. Для этого всегда есть время обсудить и поговорить летом. Теперь самое важное — это достичь нашей цели — пройти в Лигу чемпионов и преуспеть в Лиге Европы".

"Коронавирус? Я говорил об этом с несколькими моими товарищами по команде в Милане. Это незнакомая и несколько сложная ситуация. Есть люди, которые знают больше нас и должны решать", — цитирует Сусо Marca.

Ранее испанский футболист заявил, что все равно всегда будет любить Милан, несмотря на возможный уход на постоянной основе.