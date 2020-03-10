Италия

Хорват может переехать в Серию А.

Ювентус готов вступить в борьбу с мадридским Атлетико за право подписать контракт с полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, сообщает TV3.

По данным источника, Барселона не скрывает своего желания продать хорватского футболиста в летнее трансферное окно, и "матрасники" считаются главными претендентами на игрока.

Отмечается, что итальянцы готовы предложить каталонцам взамен одного из своих футболистов, к примеру, Дугласа Косту, и намерены начать переговоры в ближайшее время.

Тем не менее, ранее сообщалось, что Ракитич уже успел согласовать условия личного контракта с Атлетико.