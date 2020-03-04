Испания

"Матрасники" достигли прогресса в переговорах с хорватом.

Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает издание Marca.

Мадридский клуб уже достиг соглашения с хорватским хавбеком по условиям сотрудничества. Теперь "матрасникам" предстоит согласовать сумму трансфера с каталонским клубом.

Действующий контракт Ракитича с Барселоной истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 30 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к Раулю Хименесу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.