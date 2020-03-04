"Матрасники" достигли прогресса в переговорах с хорватом.
Иван Ракитич, Getty Images
04 марта 2020, 09:54
Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает издание Marca.
Мадридский клуб уже достиг соглашения с хорватским хавбеком по условиям сотрудничества. Теперь "матрасникам" предстоит согласовать сумму трансфера с каталонским клубом.
Действующий контракт Ракитича с Барселоной истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 30 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к Раулю Хименесу.
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