Италия

Форвард "россонери" признался, что работает над улучшением своей игры в защите.

Нападающий Рафаэль Леау перешел в Милан из Лилля прошлым летом за 23 миллиона евро, однако пока он не может похвастаться высокой результативностью в новом для себя чемпионате.

Несмотря на это, 20-летний португалец не скрывает своих высоких амбиций и надеется в будущем завоевать в составе "россонери" как чемпионство Серии А, так и Лигу чемпионов.

"В основном я работаю над моей игрой в обороне, и я думаю, что результаты постепенно начинают проявляться. Каждый день я работаю над улучшением некоторых аспектов моей игры. Защита очень важна для нападающего в современном футболе".

"Было бы здорово выиграть Скудетто с Миланом, а затем, возможно, вернуть трофей Лигу чемпионов домой", — приводит слова Леау Football Italia.

В текущем сезоне Рафаэль Леау провел за Милан 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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