Италия

Немецкий защитник обеспокоен большим скоплением людей около стадионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта добыла гостевую победу над Валенсией (3:4) и вышла в следующую стадию турнира. Несмотря на то, что поединок проводился при пустых трибунах, болельщики бергамского клуба встретили триумфаторов на пределами стадиона.

Защитник Аталанты Робин Госенс считает, что находиться в большом скоплении людей в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса — крайне опасно, поэтому высказал свое недовольство по этому поводу.

"Подготовка к матчу была нормальной, но когда зазвучал гимн Лиги чемпионов и никого не было на трибунах, присутствовало некоторое напряжение, и мы также потеряли концентрацию".

"Не понимаю, какой смысл играть при пустых трибунах, если фанаты собираются за пределами стадиона. Люди, это опасно", — приводит слова Госенса Football Italia.

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