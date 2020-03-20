Италия

Миланцы хотят заполучить одного из лидеров римлян.

Как сообщает Calciomercato, Интер раздумывает над тем, чтобы постараться приобрести в летнее трансферное окно нападающего Лацио Луиса Альберто.

В текущем сезоне Серии А испанский футболист принял участие в 25 поединках, забив четыре гола и отдав 12 результативных передач.

По данным источника, таким образом "нерадзурри" хотят ослабить конкурента, выкупив одного из лидеров, тем самым укрепив свою линию атаки.

Ранее сообщалось, что Альберто не намерен покидать Лацио, а стороны и вовсе согласовали новый контракт до 2025 года.