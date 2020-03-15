Италия

Полузащитник Луис Альберто станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Лацио.

Луис Альберто согласовал все детали нового контракта с Лацио, осталось лишь поставить подпись — сообщает Sky Sport Italia.

Лучший ассистент нынешнего сезона Серии А (12 результативных передач) станет одним из трех самых высокооплачиваемых игроков "бьянкочелести": наряду с Чиро Иммобиле и Сергеем Милинковичем -Савичем испанец будет получат 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Лацио намерен также продлить контракты с Томасом Стракошей, Марко Пароло и Сенадом Луличем.

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