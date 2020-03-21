Италия

Форвард Лацио Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в АПЛ.

Чиро Иммобиле заинтересовал Эвертон, сообщает 90min.

По информации источника, на кандидатуре 30-летнего форварда настаивает Карло Анчелотти. 60-летний специалист хочет усилить линию атаки.

Анчелотти надеется, что ему удастся уговорить на переход Иммобиле.

В текущем сезоне Иммобиле провел 26 матчей в Серии А: на его счету 27 голов и он – лучший бомбардир турнира на данный момент.

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