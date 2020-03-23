Италия

Полузащитнику Милана Лукасу Билье придется искать новый клуб.

В июне 2020 года контракт Лукаса Бильи с Миланом завершится, клуб не ведет переговоров с футболистом о его продлении — сообщает Football Italia.

34-летний центральный полузащитник, появившийся на поле в этом сезоне лишь 7 раз, окончательно проиграл конкуренцию за место в составе и не входит в планы Стефано Пьоли.

Экс-полузащитник национальной сборной Аргентины (58 матчей, 1 гол) за время клубной карьеры выступал за Аргентинос Хуниорс (17, 1), Индепендьенте (49, 0), Андерлехт (302, 16), Лацио (133, 16) и Милан (63, 2).

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