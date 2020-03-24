Италия

У футболиста контракт до 2023 года с Лацио.

Нападающий Чиро Иммобиле проводит блестящий сезон. В 33 матчах за "бьянкоселести" футболист отметился 39 голами и 7 результативными передачами.

Таким образом, 30-летний итальянец привлек к себе внимание других клубов, о чем заявил агент футболиста Алессандро Могги:

"У Чиро есть действующий контракт с Лацио до 2023 года. Он заинтересован в том, чтобы отработать его до конца. Слишком рано говорить об интересе к Иммобиле со стороны других клубов, но интерес со стороны Интера, Милана и некоторых китайских клубов имеется", — цитирует агента Calciomercato.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Эвертон.

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