Италия

На Стадио Олимпико футболиста хочет видеть лично Пауло Фонсека

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио привлек к себе внимание Ромы. Об этом сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Римляне пытались подписать 19-летнего бразильца еще летом, однако тогда клубы не смогли договориться об условиях трансфера.

В услугах Антонио заинтересован лично Пауло Фонсека, с которым ему приходилось работать в Шахтере.

В 30 матчах текущего сезона Антонио забил 2 гола и отдал 5 результативных передачи.

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