Маркос Антонио, фото ФК Шахтер
24 марта 2020, 11:46
Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио привлек к себе внимание Ромы. Об этом сообщает Voce Giallorossa со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Римляне пытались подписать 19-летнего бразильца еще летом, однако тогда клубы не смогли договориться об условиях трансфера.
В услугах Антонио заинтересован лично Пауло Фонсека, с которым ему приходилось работать в Шахтере.
В 30 матчах текущего сезона Антонио забил 2 гола и отдал 5 результативных передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.