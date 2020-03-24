Италия

"Россонери" хотят удержать в команде своего капитана Алессио Романьоли.

Несмотря на то, что действующий контракт Алессио Романьоли истекает только летом 2022 года, руководство Милана задумалось над тем, чтобы заключить новое соглашение с центральным защитником — сообщает Gazzetta dello Sport.

Одним из лучших защитников Серии А интересуются за пределами Италии, в частности, Барселона, поэтому еще до начала лета "дьяволы" намерены начать переговоры с агентом своего капитана Мино Райолой о продлении контракта.

25-летний защитник национальной сборной Италии (12 матчей, 2 гола) выступал за Рому (14 матчей во всех турнирах, 1 гол), Сампдорию (31, 2) и Милан (181, 7).

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