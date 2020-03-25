Италия

Вингер Пармы очень высоко оценил игровые качества Иличича.

Деян Кулусевски рассказал о лучших футболистах, с которыми ему приходилось встречаться на футбольном поле.

"Самый сильный футболист, с которым я играл? Йосип Иличич, конечно. Он очень сильный. Один из лучших в мире, сомнений нет. Я многому у него научился. Партнеры называют его "бабушкой", но он не совсем старик.

Криштиану Роналду и Дуглас Коста — самые сильные соперники, с которыми я сталкивался. В последней игре, которую мы сыграли против Ювентуса, Роналду был очень хорош. Дуглас Коста в ситуациях один на один не дает вам шансов. Когда он двигает мяч, он делает это в два раза быстрее", — приводит слова Кулусевски Football Italia.

Напомним, Йосип Иличич стал первым, кто забил 4 гола на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.