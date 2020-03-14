Италия

Этим жестом нападающий Аталанты хотел выразить восхищение работой медицинского персонала, борющегося с эпидемией коронавируса.

Автор "покера" в ворота Севильи Йосип Иличич передал мяч, который он забрал себе по традиции, больнице Папы Римского Иоанна XXIII в Бергамо — сообщил официальный сайт Аталанты.

Таким образом словенец выразил свое восхищение мужеством персонала больницы: "Вы — наши ангелы, мы переживаем за вас. Вы обязательно выиграете этот сверхважный матч".

Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи и Лоренцо Инсинье пожертвовали крупные суммы больницам Турина и Неаполя.

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