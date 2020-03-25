В январе "россонери" уже предпринимали попытку купить защитника.
Андреас Кристенсен, Getty Images
25 марта 2020, 22:37
Центрбек Челси Андреас Кристенсен находится в сфере интересов Милана. Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский клуб ищет центрального защитника в пару к Алессандро Романьоли. По информации источника, Кристенсен является идеальным вариантом для селекционной службы "россонери".
Клуб попытается летом договориться с Челси о полноценном трансфере датчанина. В январе этого года Милан уже пытался договориться с "аристократами" о переходе футболиста, но получил отказ.
Контракт Кристенсена с Челси рассчитан до 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
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