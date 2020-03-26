Италия

"Фараон" может вернуться в Рому или оказаться в Фиорентине.

Вингер Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави может вернуться в итальянский чемпионат. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, основной причиной потенциального возвращения 27-летнего итальянца в Серию А является потеря мотивации Эль Шаарави играть в слабом чемпионате, несмотря на высокий оклад — 16 млн евро в год. Сообщается, что футболист даже готов пойти на сокращение зарплаты.

Среди возможных вариантов, где может продолжить карьеру игрок — Рома и Фиорентина.

В составе "джаллоросси" игрок выступал в период с января 2017-го по лето 2019-го, после чего и уехал в китайскую Суперлигу.

Контракт Эль Шаарави с шанхайским клубом рассчитан до 2022 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 16 млн евро.

За 9 месяцев в китайском клубе, игрок принял участие в 13 матчах, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

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