Италия

Представители чемпионата Италии не имеют единого сценария окончания сезона.

В Италии продолжаются дискуссии относительно того, как стоит завершить сезон Серии А и низших дивизионов.

По информации Corriere dello Sera, 20 клубов разбились на три лагеря. Лацио, Рома, Наполи, Сассуоло и Кальяри придерживаются мнения о том, что сезон нужно будет доиграть, в случае, если в ближайшее время ситуация на Апеннинах стабилизируется.

Ювентус, Интер, Милан, Сампдория, Дженоа и Брешия говорят о том, что сезон уже должен быть закончен, а результаты "заморожены". Остальные клубы (Аталанта, Верона, Парма, Болонья, Фиорентина, Удинезе, Торино, Лечче, СПАЛ) пока окончательно не определились.

Дискуссия на общей видеоконференция всех клубов была жаркой, сообщает источник. В лиге может возникнуть серьезный конфликт между сторонниками той или иной идеи.

На следующем собрании клубы намерены обсудить снижение заработных плат игрокам.

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