Италия

Хавбек может покинуть свой клуб за меньшую сумму.

Как сообщает Calciomercato, руководство Брешии установило минимальный ценник на полузащитника команды Сандро Тонали.

По данным источника, клуб готов продать игрока за 50 миллионов евро, хотя ранее итальянцы были намерены просить за хавбека не меньше 60 миллионов евро.

Отмечается, что главным претендентом на Тонали остается Ювентус. Кроме того, вариант с приобретением футболиста также рассматривают клубы из английской Премьер-лиги и ПСЖ.

Ранее экс-полузащитник "бьянконери" Андреа Пирло назвал игрока Брешии лучшим хавбеком чемпионата Италии.