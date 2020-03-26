Италия

Вратарь рассказал о своей подготовке во время карантина.

Голкипер Ювентуса Войцех Щесны поведал о том, как проходят его тренировки в условиях карантина.

Прошло две недели с начала карантина. Я сам по себе, так как моя семья вернулась в Польшу. Это не просто. Я много сплю, но каждый день тренируюсь, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Уверен, я буду готов".

"Коронавирус у партнеров по команде? Это были печальные новости, но, к счастью, ни у кого из них не было серьезных симптомов. Единственное решение — оставаться дома", — сказал Щесны Sky Sport Italia.

Ранее нападающий туринцев Пауло Дибала, у которого недавно обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии.