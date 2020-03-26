Италия

Урбано Каиро высказался о тяжелой ситуации в Серии А.

Президент Торино Урбано Каиро поделился своим мнением в вопросе о том, когда следует завершать текущий сезон Серии А.

"У меня есть желание продолжать чемпионаты и кубки, но выход за пределы 30-го июня рискует стать проблемой. Так мы окажем влияние на будущий сезон. Август — это месяц, когда игрокам нужно отдыхать, и с месяцем на подготовку нужно начинать с октября".

"Мы действительно рискуем играть в других условиях целых два сезона. Мы должны попытаться закончить все до 30-го июня, но без фанатизма".

"Мы даже не знаем, когда наступит пик пандемии, мы не можем играть любой ценой и рисковать здоровьем тех, кто играет, и тех, кто находится на стадионе", — сказал он Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А разбились на три лагеря в вопросе об окончании сезона.