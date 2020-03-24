Англия

Во французском хавбеке заинтересованы туринский Ювентус и мадридский Реал.

Слухи о возможном уходе полузащитника Поля Погба из Манчестер Юнайтед в другой клуб появляются в прессе уже не первый месяц. Сообщалось, что француз твердо решил покинуть стан "красных дьяволов" в летнее трансферное окно и вернуться в Ювентус.

Однако, как сообщает ESPN, руководство Манчестер Юнайтед уверено в том, что звездный хавбек не сменит клубную прописку в предстоящее межсезонье. Манкунианцы считают, что ни один гранд не сможет удовлетворить их финансовые запросы.

Стоит отметить, что главным фаворитом на Погба остается Ювентус, но недавнее интервью агента Мино Райолы, в котором он заявил о желании "привести в мадридский Реал отличного игрока", вновь породило слухи о возможном переезде француза на Сантьяго Бернабеу.

Тем не менее, Манчестер Юнайтед продолжает рассчитывать на Поля Погба и намерен активировать опцию о продлении его контракта, чтобы поставить точку вопросе будущего своего футболиста.

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