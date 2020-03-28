Форвард рассказал о работе с тренером "партенопеи".
Лоренцо Инсинье, getty images
28 марта 2020, 10:57
Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
"Мы говорим с Гаттузо почти каждый день. Мы говорим о моей работе, но и не только о футболе. Мы говорим и о наших семьях, и о чрезвычайной ситуации в целом. Наши отношения действительно хороши. Он заставил меня чувствовать себя важным с первого дня. Тренер очень решительный и требовательный".
"Он говорит именно то, что думает. Гаттузо хочет, чтобы мы были полностью сосредоточены на работе каждый день, и он пристально следит за нами".
"Наличие тренера с таким большим игровым опытом очень помогает нам. Гаттузо выиграл все как игрок, и он постоянно делится с нами своими футбольными знаниями", — цитирует Инсинье ANSA.
Ранее нападающий неаполитанцев заявил, что перенос чемпионата Европы на 2021 год может сыграть сборной Италии на руку.