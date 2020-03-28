Италия

Испанский форвард может отправиться в Серию А.

Нападающий Атлетико Диего Коста в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и отправиться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 31-летнего испанца бразильского происхождения заинтересована Рома, которая намерена усилить атакующую линию.

В стане "волков" уверены, что Коста сможет составить конкуренцию Эдину Джеко в борьбе за место в основном составе.

Стоит отметить, что Атлетико собирается предложить Диего Косту в обмен на Аркадиуша Милика, который намерен уйти из Наполи.

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