Бывший тренер Шахтера нуждается в новом нападающем.
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30 марта 2020, 17:53
Паулу Фонсека лично заинтересован в подписании нападающего Порту Тикиньо Соареша, сообщает Gazzetta dello Sport.
Контракт игрока с "драконами" действителен до лета 2021 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.
Однако из-за пандемии коронавируса цены на игроков должны снизиться, а потому римляне надеются купить Тикиньо за 12-15 миллионов евро.
29-летний нападающий в этом сезоне за 38 поединков отметился 16 голами и тремя результативными передачами.
Прошлым летом интерес к бразильцу приписывали Аталанте.