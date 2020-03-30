Италия

Бывший тренер Шахтера нуждается в новом нападающем.

Паулу Фонсека лично заинтересован в подписании нападающего Порту Тикиньо Соареша, сообщает Gazzetta dello Sport.

Контракт игрока с "драконами" действителен до лета 2021 года, а сумма отступных составляет 40 миллионов евро.

Однако из-за пандемии коронавируса цены на игроков должны снизиться, а потому римляне надеются купить Тикиньо за 12-15 миллионов евро.

29-летний нападающий в этом сезоне за 38 поединков отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

Прошлым летом интерес к бразильцу приписывали Аталанте.