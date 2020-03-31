Италия

Римляне также предпримут финансовые меры.

Спортивный директор Лацио Игли Таре высказал свое мнение о пандемии коронавируса в Италии, а также рассказал о мерах, которые будут приняты внутри клуба.

"Нам еще нужно подумать обо многом. Наши игроки поддерживают связь друг с другом, но они еще не говорили о теме выплат, хотя я также уверен, что мы скоро урежем зарплату".

"Такое чувство, что мы живем в фильме ужасов. В начале все было воспринято немного легкомысленно. К сожалению, число погибших каждый день просто ужасно. Это катастрофа для всей страны", — сказал Таре Sport1.

Ранее сообщалось, что руководство Лацио хочет продлить контракт с нападающим и лидером команды Чиро Иммобиле.