Римляне также предпримут финансовые меры.
Игли Таре, getty images
31 марта 2020, 12:55
Спортивный директор Лацио Игли Таре высказал свое мнение о пандемии коронавируса в Италии, а также рассказал о мерах, которые будут приняты внутри клуба.
"Нам еще нужно подумать обо многом. Наши игроки поддерживают связь друг с другом, но они еще не говорили о теме выплат, хотя я также уверен, что мы скоро урежем зарплату".
"Такое чувство, что мы живем в фильме ужасов. В начале все было воспринято немного легкомысленно. К сожалению, число погибших каждый день просто ужасно. Это катастрофа для всей страны", — сказал Таре Sport1.
Ранее сообщалось, что руководство Лацио хочет продлить контракт с нападающим и лидером команды Чиро Иммобиле.