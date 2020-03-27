Италия

Римский клуб не хочет потерять лучшего бомбардира чемпионата Италии.

Руководство Лацио хочет продлить контракт с нападающим Чиро Иммобиле до 2025 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

В контракте будут прописаны бонусы за голы 30-летнего Чиро в следующие пять сезонов, а также за выход в Лигу чемпионов. По информации журналиста Николо Скиры, Иммобиле будет получать 4 млн евро за сезон "чистыми".

В нынешнем сезоне Иммобиле отметился 30 голами и семью ассистами в 33 играх за "орлов" во всех турнирах.

С 27 голами Чиро лидирует в бомбардирской гонке Серии А, опережая на шесть мячей Криштиану Роналду из Ювентуса.