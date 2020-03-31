Италия

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен вспомнил прошлое и порассуждал о текущем положении в футболе.

Марко ван Бастен считает, что футбол в период пандемии — непозволительная роскошь.

"В данный момент футбол абсолютно не важен, – цитирует экс-звезду Аякса, Милана и сборной Нидерландов Calciomercato. – Футбол — это роскошь, отличное развлечение в хорошие времена, но не сейчас. И если стоит выбор: футбол или здоровье людей, то, по моему мнению, и выбора никакого нет — люди важнее".

"Кого-то это, возможно, удивит, но я мало слежу сейчас за итальянском футболом. Однако я знаю, что если в мои времена Милан доминировал в мировом футболе, то сейчас фактически борется за выживание в чемпионате. В целом же главной проблемой современного футбола я вижу то, что продолжает расти пропасть между небольшим количеством богатейших клубов и всеми остальными".

Чемпион Европы 1988 года и обладатель трех Золотых мячей (1988, 1989, 1992) всю карьеру провел в двух клубах: Аяксе (3-кратный чемпион и 3-кратный обладатель Кубка Нидерландов, победитель Кубка Кубков) и Милане (3-кратный чемпион и 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, 2-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Межконтинентального кубка и обладатель Суперкубка УЕФА).

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