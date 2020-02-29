Испания

Легендарный нападающий сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Легенда амстердамского Аякса и Милана Марко ван Бастен резко высказался в сторону людей, которые считают, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду лучше, чем капитан Барселоны Лионель Месси.

"Криштиану Роналду – невероятный футболист, но все, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или же говорят неискренне. Месси уникален и неповторим. Такие игроки рождаются один раз в 50 или 100 лет. Он родился гением".

"Я практически перестал играть в 28 лет. Я выиграл три Золотых мяча. Посмотрите на нынешний уровень Роналду и Месси. Им обоим за 30 лет", — приводит слова ван Бастена Marca.

Напомним, ранее Девид Бекхэм заявил о мечте объединить Месси и Роналду в Интер Майами.

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