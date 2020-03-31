Италия

Есть предложение разделить между Дженоа и Лацио титул чемпиона Италии сезона-1914/1915 года, прерванного из-за начала Первой мировой войны.

Чемпионат Италии сезона-1914/15 был приостановлен из-за начала Первой мировой войны, и не был доигран, однако более ста лет на Апеннинах считалось, что Федерация футбола Италии присудила титул Дженоа. Однако теперь в этом возникли сомнения — сообщает Corriere dello Sport.

Дело в том, что в те времена чемпионат Италии проводился в трех географических зонах: Север, Центр и Юг, а титул доставался победителю матча между лучшей командой Севера и объединенным чемпионом Юга и Центра. Чемпионат Севера выиграла Дженоа, Юга и Центра — Лацио, но между собой они так и не сыграли.

Поскольку в те времена представители северной части Италии были на голову сильнее южан (в сезоне-1913/14 Казале обыграл в финале все тот же Лацио с общим счетом 9:1 по сумме двух матчей), ни у кого и не возникло сомнений, что Дженоа тоже наверняка бы выиграла.

Однако юрист Джан Пьеро Миньони, изучающий архивы итальянской федерации, нигде не смог найти решение о том, что "скудетто" официально присудили Дженоа, нашел лишь тот факт, что Дженоа — чемпион Севера.

Поэтому с юридической точки зрения логично либо не объявлять в сезоне-1914/15 общенационального чемпиона вообще и лишить "грифонов" одного из девяти их титулов, либо сделать чемпионский "тандем", добавив Лацио третье "скудетто".

Впрочем, в свете нынешней ситуации в футбольном хозяйстве Италии в связи с пандемией коронавируса, обсуждать 105-летний казус будут еще не скоро.

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