Италия

В Италии рассматривают катастрофический для "орлов" сценарий.

Пока остается неизвестным, когда пандемия коронавируса пойдет на спад, и можно будет возобновить чемпионат, в Италии рассматривают несколько сценариев завершения сезона — сообщает Calciomercato.

Самый популярный вариант — просто закончить сезон-2019/20 позже, доиграв оставшиеся матчи. Также звучат высказывания за то, чтобы завершить турнир как есть, а призы и путевки в еврокубки раздать согласно нынешнему турнирному положению.

Но есть и еще один сценарий, который менее всего выгоден Лацио: чемпионат полностью аннулируют без объявления победителя, а путевки в еврокубки выдадут согласно итоговой таблице сезона-2018/19. То есть обладатель Суперкубка, дважды обыгравший Ювентус в сезоне, и отстающий от него на одно очко в турнирной таблице, не просто лишится шанса на титул, но и не попадет в Лигу чемпионов!

Согласно результатам прошлого сезона, в Лигу чемпионов попадут Ювентус, Наполи, Интер и Аталанта, а в Лигу Европы отправятся Милан, Лацио и Рома.

Впрочем, Лацио стоит надеяться на слова президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравины о том, что чемпионский титул в любом случае будет вручен и сезон никто не аннулирует.

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