Италия

Португалец имеет шанс сменить прописку в будущее межсезонье.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее трансферное окно, утверждает Marca.

По данным источника, на 35-летнего португальского футболиста претендует ПСЖ. Парижане намерены предложить выгодный контракт форварду, которые несет финансовые убытки в Турине из-за кризиса.

Также вариант с возвращением Роналду рассматривает Манчестер Юнайтед. Напомним, цвета "манкунианцев" игрок защищал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Ювентус может продать нападающего за 70 миллионов евро, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса.

В текущем сезоне Криштиану провел 32 поединка в футболке "бьянконери", забив 25 голов и совершив 4 ассиста. Действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.